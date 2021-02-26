شكرا لقرائتكم خبر عن ختام «سر مدينة السعادة» بثقافة البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم قصر ثقافة الغردقة اليوم الجمعة، العرض المسرحي «سر مدينة السعادة» تأليف نجلاء علام، أشعار هشام علوان، ألحان رأفت موريس، ديكور وملابس مهندسة نيفين عبدالمنعم، وإخراج محمد سامح، بحضور لجنة تحكيم العمل المسرحي عادل بركات، شريف صلاح، خالد عطالله.

وتدور أحداث العرض حول البحث عن السعادة وأسبابها وأنها ليست بالمال من خلال الصراع في البحث عن كنز مفقود بالمدينة ووجود عنصر الشر المتجسد في شخصية الغريبة التي ترغب في زرع الكراهية بين الناس وبث سمومها ونسيان المجتمع لعنصر الحب والمحبة بين الناس ويتكشف للمشاهد أن الكنز يكمن في المحبة وصيانة العشرة والحب بينهم.

يأتي ذلك في إطار تقديم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة البحر الأحمر.