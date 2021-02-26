شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ٣٧٠ طن مخلفات ونواتج تطهير الترع بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملات متواصلة على مدار الأسبوع الماضي استهدفت قرية قبلي قامولا وعدد من القري المجاورة لها. وأسفرت الحملات عن رفع ما يقرب من 370 طن مخلفات ناتج تطهير الترع ومواد صلبة بالمدينة وجميع القرى بالإضافة إلى زراعة وتهذيب الأشجار والإضاءة ودهان البلدورات والأعمدة.

شارك في الحملات كلا من مصطفي جبريل، وحجازي النحاس نائبا رئيس المركز، وذلك بالتنسيق مع إدارات النظافة والتجميل، والمتابعة، ومعدات الحملة الميكانيكية. وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالاهتمام بمستوى النظافة بكافة المدن والقري.