شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ٣٧٠ طن مخلفات ونواتج تطهير الترع بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملات متواصلة على مدار الأسبوع الماضي استهدفت قرية قبلي قامولا وعدد من القري المجاورة لها. وأسفرت الحملات عن رفع ما يقرب من 370 طن مخلفات ناتج تطهير الترع ومواد صلبة بالمدينة وجميع القرى بالإضافة إلى زراعة وتهذيب الأشجار والإضاءة ودهان البلدورات والأعمدة.
شارك في الحملات كلا من مصطفي جبريل، وحجازي النحاس نائبا رئيس المركز، وذلك بالتنسيق مع إدارات النظافة والتجميل، والمتابعة، ومعدات الحملة الميكانيكية. وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالاهتمام بمستوى النظافة بكافة المدن والقري.
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