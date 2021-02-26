شكرا لقرائتكم خبر عن دور المؤسسات فى التنمية بقصر ثقافة الشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قصر ثقافة الشلاتين، التابع لإقليم البحر الأحمر الثقافي، اليوم الجمعة، محاضرة بعنوان «دور المؤسسات في التنمية» حاضرها أشرف أحمد، موضحا أن أدوار منظمات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية ومنها إصلاح أوضاع المواطنين، كما أنها تدخل في مجالات حيوية كالتعليم والصحة وتنمية القرى الفقيرة.

ونظم، كذلك، ورشًا فنية لاكتشاف المواهب في الرسم للمدرب يسرى صبري، مستخدما ورق البريستول والألوان المائية، وأعد بيت ثقافة أبرق محاضرة بعنوان «قصة شهيد» عن الشهيد البطل سيد زكريا خليل ابن قرية الخضيرات بالأقصر حاضرها عبدالله مبارك، وتحدث فيها عن الشهيد منذ صباه وأمنيته في أن يكبر ويلتحق بالقوات المسلحة وأن يشارك في الحرب وينال الشهادة وتحقق له ما أراد وبعد مرور 22 عاما شهد ببطولته العدو الإسرائيلي.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان «الشعاب المرجانية وأهميتها في البيئة البحرية» حاضرها محمود محمود، موضحا أن المرجان هو الحيوان المسؤول عن تكون الشعاب المرجانية والتي تتمتع بحالة جيدة وهى مصدر للكثير من الفوائد والثروات للإنسان مثل السياحة.