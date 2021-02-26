شكرا لقرائتكم خبر عن ورش لتلوين الزلط والكولاج بثقافة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعد بيت ثقافة أبوصير، التابع لفرع ثقافة بنى سويف، اليوم الجمعة، محاضرة عن «محاربة الإرهاب والفساد» ألقاها ماهر عشماوي الذي عرف الإرهاب وأشار إلى مدى خطورته على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى محاضرة لمسؤول النشاط ضمن مبادرة «نحو قرية أفضل» تضمنت طرق الارتقاء بالقرية المصرية مع توضيح جهود الحكومة المصرية نحو تنمية القرية، بينما أقام بيت ثقافة أبوسليم ندوة عن «المواطنة» تناولت أهمية حب الوطن والتعاون بين المواطنين لإعلاء شأن الوطن مع ضرورة تربية الأبناء على الانتماء لوطنهم.

وفي مجال أنشطة أونلاين، أقيمت عدد من الورش الفنية منها الرسم والتلوين على الزلط والكولاج لبيت ثقافة أبوسليم ببنى سويف، وعمل تاج لبيت ثقافة أهناسيا المدينة، عمل شنطة من الجينز، وبوكيه ورد لمكتبة سمسطا، ورسم لقصر ثقافة ببا ومكتبة منشأة عاصم، رسم وتلوين على الزلط مكتبة الحي الثاني، وعمل مقلمة من الفوم لمكتبة أبوصير الملق، وتعليم الخط العربي الرقعة والنسخ لبيت ثقافة أبوصير، بالإضافة إلى عرضي سينما الطفل «عصفور يجد عشاً» ومسرح عرائس قفازات، وماسكات للأطفال لقصر ثقافة بني سويف، بجانب لقاء أدبي لمواهب بيت ثقافة أبوسويلم.