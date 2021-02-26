شكرا لقرائتكم خبر عن بيت ثقافة القصير بالبحر الأحمر يعلم الأطفال عمل فازات بالجوخ الملون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بث بيت ثقافة القصير أونلاين، التابع لفرع ثقافة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، ورشة فنية بعنوان «عمل فازة بالجوخ الملون» مع المدربة عزيزة عبدالرزاق.

وتستمر الورشة لمدة يومين باستخدام السلوتيب العريض، الجوخ الملون، الزجاجات، شريط ستان، مسدس شمع، سلك رفيع، وقامت بقص الزجاجة وتثبيت الاسترس على الستان، ولصقه على الزجاجة.

بينما نفذ قصر ثقافة أبورماد محاضرة بعنوان «دروس مستفادة من دراسة التاريخ» حاضرها د. محمود أحمد متحدثا عن أن دراسة التاريخ من الأدوات الهامة لفهم الحاضر والمستقبل، بأخذ العبر والدروس والاستفادة من تجارب الأجداد والسابقين والأمم السابقة .