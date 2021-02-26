شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي : بعض الخبطات على المخ تؤدي إلى غيبوبة 3 أيام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن إصابة أي عضو من أعضاء الجسم تؤدي لإصابة الإنسان بالغيبوبة وأشهرها المخ.

وأضاف موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الجمعة، أن الغيبوبة الناتجة عن إصابة المخ من خلال إصابة فص أو الفصين من المخ مثل التهاب فيروسي في المخ ويحدث في بعض الحالات غيبوبة.

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن الجلطات تصيب فص واحد من المخ أو جزء من المخ وأيضا النزيف داخل المخ، يؤدي إلى الغيبوبة ، موضحا أن بعض الخبطات على المخ تؤدي إلى غيبوبة لمدة ثلاثة أيام فقط.

وأكد أن الأشعة المقطعة والرنين المغناطسي بمثابة إعجاز في تحديد أسباب الغيبوبة في المخ، وهما بمثابة انقلاب في عالم المخ، لأن الطبيب في ثانية يستطيع أن يحدد مدى الإصابة في المخ.

وتعجب الدكتور حسام موافي من رياضة البوكس والمصارعة خاصة أنها عنيفة ويجيب إعادة النظر بها.