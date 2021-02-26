شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يبدأ فعاليات حياة كريمة بجنوب المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ المجلس القومي للمرأة بالمنيا، تحت إشراف دكتورة منال أبوسمرة، مقررة الفرع بالمنيا، وحضور سمية بهاء، عضو المجلس، ندوة توعوية حول «الجوانب الاحترازية لفيروس كورونا» وكيفية التعامل معها في نطاق الحفاظ على السلامة الشخصية وتوعية الأسر داخل قرية منشأة المغلقة التابعة لمركز ملوي.

كما تم عمل عدد 240 بطاقة رقم قومي بالمجان بالتعاون مع وزارة الداخلية، قطاع الأحوال المدنية.

يأتي ذلك تعزيزا لمبادرة «حياة كريمة» لدعم القرى الأكثر احتياجا والعمل على تضافر الجهود لتحقيق التنمية الفعلية للقرى.