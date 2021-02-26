الارشيف / أخبار مصر

«القومي للمرأة» يبدأ فعاليات حياة كريمة بجنوب المنيا

0 نشر
تريزا كمال 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يبدأ فعاليات حياة كريمة بجنوب المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ المجلس القومي للمرأة بالمنيا، تحت إشراف دكتورة منال أبوسمرة، مقررة الفرع بالمنيا، وحضور سمية بهاء، عضو المجلس، ندوة توعوية حول «الجوانب الاحترازية لفيروس » وكيفية التعامل معها في نطاق الحفاظ على السلامة الشخصية وتوعية الأسر داخل قرية منشأة المغلقة التابعة لمركز ملوي.

كما تم عمل عدد 240 بطاقة رقم قومي بالمجان بالتعاون مع وزارة الداخلية، قطاع الأحوال المدنية.

يأتي ذلك تعزيزا لمبادرة «حياة كريمة» لدعم القرى الأكثر احتياجا والعمل على تضافر الجهود لتحقيق التنمية الفعلية للقرى.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    178,774

  • تعافي

    138,183

  • وفيات

    10,404

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا