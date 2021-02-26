شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منطقة مقابر الحواويش الأثرية بسوهاج بعد تطويرها بـ9 ملايين جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح، اليوم، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، يرافقه الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، أعمال تطوير وترميم منطقة "مقابر الحواويش" الأثرية بدائرة مركز أخميم، بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيه.

وتضم منطقة آثار "مقابرالحواويش" من الناحية الشرقية جبانتين تعتبر إحداهما جبانة أخميم عاصمة الإقليم التاسع، وبها حوالى 900 مقبرة محفورة في صخر السلسلة الجبلية الشرقية، لكبار الموظفين والكهنة في عصر الدولة القديمة وعصر الإنتقال الأول، وقد خلت معظم هذه المقابر من أية نقوش ماعدا البعض منها زُين بمناظر عن الحياة الإدارية واليومية والدور السياسي والديني للإقليم التاسع، ونصوص لسجلات أسر بعينها والمهن التي مارستها تلك الأسر.

ومقابر الحواويش جميعها محفورة في الصخر، ولها أبواب وهمية عليها نصوص هيروغليفية، كما زُينت جدرانها بمناظر ونصوص هيروغليفية تمثل ألقاب ونعوت أصحاب هذه المقابر وأمهاتهم وأبنائهم وزوجاتهم، بالإضافة إلى موائد للقرابين المختلفة الأسمار والأحجام، بالإضافة إلى نصوص هيروغليفية لتقدمة القرابين، فضلا عن جانب مناظر للحياة اليومية تصور صاحب المقبرة أثناء الصيد في الأحراش، أو مناظر قوارب تحمل الأساس الجنائزي لصاحب المقبرة، أو عملية ذبح الثيران وحصاد القمح وغيرها من المناظر التي تصور الحياة البرية في الجبل، مثل الماعز التي تتسلق فروع الأشجار والبعض بتشاجر، أو منظر لصاحب المقبرة متكئا على عصا وأمامه منظر لمصارعة الثيران.

ومن جانبها، قالت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، إنه تم بناء مركز للزوار بالحواويش، وتم تزويده بلوحات تعريفية للمنطقة الأثرية، وشاشات لعرض فيلم وثائقي قصير عن تاريخ المنطقة ومشروع التطوير بها، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية، وتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة من خلال مشاركة القطاع الخاص والشركات والبنوك الوطنية كرعاة، إيماناً منهم بمسئوليتهم المجتمعية ورغبتهم في دعم مشروعات التطوير، وذلك عن طريق لائحة الرعاية التجارية التي أقرها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أنه تم إعداد مطويات عن منطقتي آثار الشيخ حمد والحواويش مزودين بأكواد (QR code)، الذي يتيح لكل زائر يحمل هاتفا ذكيا قراءة معلومات عن مكان اللوحة نفسها باللغات العربية، والإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والهولندية.

وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير "مقابر الحواويش" الأثرية بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير "مقابر الحواويش" الأثرية بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير "مقابر الحواويش" الأثرية بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير "مقابر الحواويش" الأثرية بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير "مقابر الحواويش" الأثرية بسوهاج