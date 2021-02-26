شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الدقهلية» تحذر: لا يجوز للطلاب المستحقين للتابلت الامتحان ورقيًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالدقهلية، صباح غد السبت، لطلاب الصف الأول الثانوي والأحد لطلاب الصف الثانى الثانوى، ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء، وتستمر حتى يوم 6 مارس بالتبادل يومًا بعد يوم مع الصف الثاني الثانوي.

ووزعت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية منشورًا على الإدارات التعايمية للإجابة عن أسئلة أولياء الأمور حول أداء الطلاب الامتحان على التابلت من خلال امتحان إلكتروني على الحوسبة الإلكترونية cloud أو ورقيًا.

وقالت المديرية: «غير مسموح نهائيا للطلاب المستحقين لاستلام التابلت أداء الامتحان ورقيًا ويؤدي الامتحان إلكترونيا فقط، وعند وجود مشكلة في تابلت الطالب يتم المحاولة مرارا وتكرارا لحل المشكلة وتتم الاستعانة بالمشرف التقني بالمدرسة أخصائي الـ it، أو أخصائي الدعم الفني، الموجودين بالمدرسة وذلك طوال مدة الامتحان حتى يتمكن الطالب من أداء الامتحان ويمكن الاستعانة بتابلت أحد العاملين بالمدرسة في حال عدم إمكانية حل المشكلة على تابلت الطالب».

وأضافت: «في حالة عدم تمكن الطالب من أداء الامتحان الإلكترونى يتم تحرير محضر إثبات حالة ويذكر أن الطالب كان موجودًا في المدرسة ولم يتمكن من أداء الامتحان إلكترونيا، ويحدد سبب عدم تمكين الطالب من أداء الامتحان وتخطر غرفة العمليات ويسجل ضمن المشكلات على موقع الوزارة، ويتم توقيع الطلاب ضمن الحاضرين في كشف الحضور ويتم حصر الغياب وتسجيله على موقع الوزارة ويتم إخطار غرفة العمليات في نهاية اليوم بالمشكلات».

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنها انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، حيث انتهت من تعقيم اللجان، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار 24 ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لحل المشكلات فور حدوثها.