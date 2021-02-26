شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في بلطيم لرفع مخلفات الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن كافة القرى تعمل على مدار اليوم بفرق وورديات مكثفة اليوم الجمعة، وذلك لرفع بقايا تراكمات وتجمعات مياه الأمطار والمياه التي خلفها ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس.

وأضاف أن هناك عمليات رفع كافة المعوقات وتذليل العقبات أمام المواطنين بكل القرى وتوابعها، وذلك برفع مئات الأطنان من مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد في النوات المتتالية السابقة والمتلاحقة بعضها البعض، حيث جارٍ رفع وشفط المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية ودور العبادة ومحيط المدارس، بجرارات وسيارات شفط المياه، فضلاً عن الاستعانة بالغواطس الكهربائية وطلمبات سحب المياه.

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

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مخلفات الأمطار