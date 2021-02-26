«زراعة الإسكندرية» تبحث استعدادات الجمعيات التعاونية لموسم الزراعات الصيفية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكى محمد، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسكندرية، أنه وجه المهندسة أميرة الأحمدي، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمديرية، بالتواصل مع رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية، للوقوف على استعدادات الجمعيات التعاونية الزراعية لاستقبال موسم الزراعات الصيفية.

وأضاف «صالح»، لـ«المصرى اليوم»، أنه تنفيذا للتوجيهات ترأس المهندس هانى عبدالعظيم محمد، مدير إدارة تعاون العامرية وبرج العرب، لجنة للمرور على جمعيات رحيم وأبوبكر والصاعدة وبحث استعدادات الجمعيات لموسم الزراعة الصيفى والنظر في احتياجاتها من التقاوى والأسمدة واستعدادات الجمعيات لمواجهة الرياح والأمطار وطرق تلافي أخطارها وتأثيرها السلبى على الأسمدة والتقاوى.

في سياق متصل، وفي إطار التعاون الدائم بين مديرية الزراعة بالاسكندرية والمعمل المركزي للمبيدات (مشروع الإدارة المستدامة والتخلص الآمن من المبيدات والبحوث)، تم عقد ندوة بعنوان «التخلص الآمن من المبيدات المنتهية الصلاحية والرواكد»، للتوعية بكيفية إعدام المبيدات غير المسجلة في وزارة الزراعة وكذا المغشوشة.

"زراعة الاسكندرية" تبحث استعدادات الجمعيات التعاونية لموسم الزراعات الصيفية (صور)

"زراعة الاسكندرية" تبحث استعدادات الجمعيات التعاونية لموسم الزراعات الصيفية (صور)