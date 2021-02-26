شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منطقة معبد أتريبس الأثرية بسوهاج بعد تطويرها بـ5.5 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح، اليوم، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، يرافقه الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، أعمال تطوير وترميم منطقة معبد أتريبس الأثرية بدائرة مركز سوهاج، بتكلفة بلغت 5.5 ملايين جنيه.

وتقع منطقة أتريبس (نجع الشيخ حمد حاليا) على بعد حوالي 7 كيلو مترات غرب مدينة سوهاج، وهى مدينة أثرية متكاملة كانت تعرف باسم «حوت- ربيت» نسبة إلى المعبودة «ربيت» المعبودة المحلية سيدة أتريبس، والتي تظهر في شكل أنثى الأسد، وكانت المدينة القديمة تابعة للإقليم التاسع من أقاليم مصر القديمة.

وتحتوي المنطقة على 3 معابد تم الكشف عنها حتى الآن، وأهمها المعبدالمكرس لعبادة المعبود «مين- رع» وزوجته «ربيت» وابنهما «كولنتيس»، والذي بدأ بناؤه الملك بطلميوس الثاني عشر (اوليتيس)، وأكمله الأباطرة الرومان.

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال ترميم وتنظيف معبدأتريبس تضمنت عمل محاور للزيارة، ووضع اللوحات التعريفية، وممر خشبي على مسار الزيارة، وتزويد بعض الخدمات منها، مبنى للخدمات محاط بسور كبير من الناحية الجنوبية، يتضمن ساحة إنتظار سيارات، وكافيتيريا، ومكتب بيع التذاكر، بالإضافة إلى عدد من المظلات ذات مقاعد موزعة على مسار الزيارة لراحة الضيوف، ومظلة رئيسية ملائمة للموقع ذات مقاعد ومزوده بمعلومات للزائر.

وزير السياحة والآثار يفتتح ترميم وتطوير منطقة معبد أتريبس بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح ترميم وتطوير منطقة معبد أتريبس بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح ترميم وتطوير منطقة معبد أتريبس بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح ترميم وتطوير منطقة معبد أتريبس بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح ترميم وتطوير منطقة معبد أتريبس بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح ترميم وتطوير منطقة معبد أتريبس بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح ترميم وتطوير منطقة معبد أتريبس بسوهاج