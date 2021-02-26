شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يهدف لخلق ممر موازٍ لقناة السويس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه للمرة الأولى يتم تطوير هيئة النقل النهري، بعدما ظلت مهملة قرابة 4 عقود.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي استدعاني ووجه بضرورة تحقيق التنمية المتكاملة بين الوزارة والقطاعات المختلفة في الدولة.

وأكد الوزير أن القطار الكهربائي السريع يهدف لربط موانئ السخنة وسفاجا على البحر الأحمر، بموانئ الإسكندرية، وجرجوب، ودمياط، ومطروح على البحر المتوسط، وبهذا يكون تم خلق الممر الموازي لقناة السويس.

واختتم وزير النقل أن قناة السويس ستظل الممر الملاحي العالمي الآمن رخيص التكلفة، شاء من شاء وأبى من أبى.