شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية يحذر من تداعيات كورونا في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، من خطورة التجمعات العائلية في شهر رمضان المبارك.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «الإصابات قد تكون عائلية، وقد تنتقل العدوى إلى 5 أفراد من نفس الأسرة، ولا نتمنى ألا تحدث موجة أخرى من زيادة عدد الحالات».

وطالب تاج الدين بضرورة التقليل من التجمعات في شهر رمضان المبارك قدر المستطاع، لتقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، معللاً ذلك بأن أي شخص قد يكون مصابا بالفيروس وينقله إلى باقي الأفراد في التجمعات، مثل الأفراح والتعازي وتجمعات شهر رمضان.

ومن المزمع أن يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك في 12 إبريل المقبل.