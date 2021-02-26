شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة دقيقة لترقيع أغشية المخ وإصلاح محجر العين لشاب في مستشفى العامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي فى مستشفى العامرية العام في الإسكندرية الجمعة فى إجراء عملية جراحية كبرى بالمستشفى، لعلاج شاب فى العقد الثالث من العمر تعرض لحادث طريق، نتج عنه كسر منخسف بالجمجمة ومحجر العين العلوى الأيمن وقطع بأغشية المخ.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية إن المريض تم حجزه يوم الحادث بالعناية المركزة بالمستشفى ثم قسم الرجال وتجهيزه للعملية، حيث قام جراحو المخ والأعصاب وجراحو الوجه والفكين برفع الجزء المنخسف من عظام الجمجمة وإصلاح أغشية المخ وترقيعها وإصلاح محجر العين بواسطة تركيب شبكة وتثبيتها بواسطة مسامير متناهية الصغر فى عملية استغرقت ما يزيد عن أربع ساعات.

بدوره، قال الدكتور مصطفى الطويل، مدير المستشفى، إن المريض حالته جيدة بعد الجراحة حيث يتناول الطعام ويتحدث إلى الطاقم الطبى، وهو تحت المتابعة من أطباء المستشفى لحين تمام الشفاء. شارك فى إجراء العملية الأطباء أحمد الزبيق، وكريم رزيقة وأحمد هشام ومحمود جمال.