شكرا لقرائتكم خبر عن سقالة تُنهي حياة كيميائية داخل جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة المهن العلمية بالإسكندرية، الكيميائية أميرة حنفي ضحية حادث وقوع السقالة بكلية طب أسنان جامعة الإسكندرية، والتى وافتها المنية اليوم الجمعة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وتوفيت الكيميائية أميرة حنفي، الموظفة بجامعة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، بمستشفى ناريمان، وذلك بعد 3 أشهر من خضوعها للعلاج من إصابتها إثر سقوط «سقالة» عليها أثناء سيرها بكلية طب أسنان.

وقال الدكتور وائل نبيل، عميد كلية طب الإسكندرية، إن الموظفة كانت تعمل بكلية الطب، إلا أنها في شهر نوفمبر الماضي سقطت عليها سقالة بكلية طب الأسنان وتم نقلها إلى مستشفى ناريمان على الفور لتلقى العلاج.

وأضاف «نبيل» أن الكلية لم تتوانَ عن علاج «أميرة» خلال الأشهر الماضية، حيث تم تقديم كافة سبل الدعم لها بشكل مجاني، حتى توفاها الله.