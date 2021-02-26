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مصادر: اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء بلجنة تيسير إجراءات التسجيل ‏العقارى

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القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"الخليج 365" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس ‏الوزراء سيعقد اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل مع اللجنة التى تم تشكيلها لتيسير ‏إجراءات التسجيل العقارى وتبسيط الإجراءات والتعامل مع الرسوم.‏

 

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، ‏والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل ‏العقارى، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف ‏تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.‏

 

‏وكلف أيضا  الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج ‏أعمالها على مجلس الوزراء، كما وجه بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها ‏للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في ‏الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث ‏الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.‏

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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