شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة فى منور عقار لمدة أسبوع بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد تجلت فيه روح العمل والمشاعر الإنسانية الرقيقة، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ قطة عالقة أعلى ماسورة لمدة أسبوع داخل منور عقار سكنى بالقاهرة الجديدة، بعد فشل محاولات السكان في إنقاذها.

ووقعت القطة من السطح أعلى مواسير داخل منور ولم يستطع الأهالى إنقاذها لمدة أسبوع، ولكن تمكنوا من توصيل الطعام لها عن طريق صندوق بحبل داخل منور العقار.

وأبلغ أحد سكان العقار الحماية المدنية التى تابعت الموقف، وقامت بإنقاذها وسط متابعة من كل السكان موجهين الشكر لرجال الحماية المدنية على التحرك السريع والاستجابة الفعالة فى إنقاذ الأرواح.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالى بوجود قطة عالقة داخل عقار بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالدفع بفرقة إنقاذ، وتم إنزالها وتسليمها للأهالى.