شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة "عكاظ" السعودية: واشنطن مصممة على علاقتها بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلا عن الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "واشنطن ما زالت مصممة على علاقتها بـالمملكة العربية السعودية".

ونقلت الصحيفة في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع تويتر عن قناة (CBS) تأكيده أن تقرير مقتل جمال خاشقجي يتضمن تكهنات دون معلومات أو دلائل.

فيما نقلت قناة العربية عن مراسل CNN لشؤون الأمن القومي قوله حول التقارير الأمريكية الصادرة عن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي: "تقرير خاشقجي وضع وفق تقييم استخباراتي وليس وفق أدلة".

وأمس الخميس، أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهنأ خادم الحرمين الشريفين، بايدن بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي خلال الاتصال، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.



صحيفة عكاظ



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