شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس ترفع درجة الاستعداد القصوى لأمتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏اجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام كامل تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية داخل حرم الجامعة، حيث أعلن رئيس جامعة عين شمس، رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعة، لبدء استئناف الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول اعتباراً من غداً السبت الموافق 27 من فبراير الجارى.

وجاء ذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة المستمر ‏علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى والتي قد اتخذتها إدارة الجامعة منذ بداية الجائحة وعدم التهاون في هذه الإجراءات للتصدى والوقاية من فيروس كورونا.

وشملت الجولة تفقد كلية الآداب للاطمئنان على الجاهزية والاستعداد لانعقاد الامتحانات غداً، حيث رافقت الجولة، الدكتورة رشا الديدي وكيل كلية الاداب لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والمهندس محمد عبد الله مدير عام الادارة الهندسية، وحسن عزت مدير عام الشئون الإدارية .

كما تفقد رئيس الجامعة، ممرات وكليات الحقوق والعلوم والحاسبات والمعلومات ومبني الامتحانات لتأكد من أهمية توفير جميع الإمكانيات البشرية والوقائية، بتواجد جميع الأطقم الطبية، من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة طلابنا وجميع القائمين بأعمال الامتحانات،

وأشار الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، أنه جرى تكثيف تواجد الأطقم الطبية، ورفع حالات استعداد المستشفيات الجامعية لمجابهة أي حالة تستدعى التدخل خلال الامتحانات.

كما أكد الدكتور هشام تمراز علي وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التأكد من توفير الكليات لما تحتاجه من أدوات ومطهرات، فضلا عن توفير المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى غرف العزل داخل كل كلية.