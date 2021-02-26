شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الكهرباء تنعى وفاة خليل ياسو المستشار الفنى لـ"الضبعة" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - نعت قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وفاة الدكتور خليل ياسو المستشار الفنى للبرنامج النووي ورئيس هيئة المحطات النووية الأسبق ، وعلى رأسهم الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والعاملين بهيئة المحطات النووية.

و شغل ياسو عقب انتهاء ولايته لرئاسة هيئة المحطات النووية منصب المستشار الفنى للبرنامج النووي المصري لما يتمتع به من خبرة كبيرة فى هذا المجال تصل إلى 35 عاما ، وكان له دور بارز فى المفاوضات بين الجانبين المصري و الروسي لبدء تنفيذ المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات وباعلى مواصفات و أقل تكلفة بالعالم.

وكان الدكتور خليل ياسو الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توفى اليوم بعد صراع مع المرض.