شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع 2 كفاية: 180 جمعية أهلية تقدم خدمات للأسر بـ10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع 2 كفاية، إن المشروع الآن يحظى باهتمام كبير من جميع جهات الدولة، كما انه تم التعاون والاشتراك مع شركات، وخدمات أخرى من أجل التوسع فى المشروع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها خلال برنامج الحقيقة المذاع على قناة اكسترا نيوز، إن هناك 180 جمعية أهلية تقوم بخدمات توعية للأسر فى 10 محافظات ويوجد بهم الأكثر فقر والأعلى فى الإنجاب، ومنها محافظات الصعيد جميعا، والبحيرة، والجيزة، كما يتم عمل حملات توعية كبيرة، عن طريق زيارات طرق الأبواب والتي استهدفت مليون أسرة، مضيفة أنه يتم زيارة الأسرة المستهدفة ثلاث مرات فى السنة، والغرض من التوعية تصحيح المفاهيم الصحية، والاجتماعية، والدينية، التي تؤدي لزيادة أعداد الإنجاب.

وتابعت أنه تم تحويل 750 ألف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة من مليون أسرة تم الوصول إليها، موضحة أنه يتم عمل ندوات من أجل نشر التوعية، والحملات الإعلامية الموسعة كانت ومازالت لها دور كبير في نشر التوعية، لافتة إلى أن السبب فى 2 كفاية، هو أن مشروع التنمية للأسرة يستهدف لكل أم طفلين، نظرا لارتفاع، وزيادة التعداد السكانى.