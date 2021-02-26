شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشهر العقارى: القانون الجديد يستهدف راحة المواطن وحصر الملكيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، إن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل فى الشهر العقارى، مشيرا إلى أن العقود كان يتم تسجيلها فى الماضى خلال 3 سنوات، ومع التعديل الجديد لا يستغرق التسجيل أكثر من 30 يوما.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن اتجاه الدولة راحة المواطن وحصر الملكيات المسلجة، مواضحًا أننا لدينا فى جمهورية مصر العربية الكثير من من العقارات غير المسلجة بالشهر العقارى، بسبب وجود حلقات عرفية لنقل الملكية.
وتابع: "الهدف من قانون التسجيل بالشهر العقارى هو منع الازدواج بين المحاكم والشهر العقارى"، موضحًا أنه طبقا لأحكام القانون فإن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقارى، وليس الحصول على صحة التوقيع، وأن العقارات الغير مسجلة بالشهر العقاري ليس لها أثر قانوني سوى بين أفرادها "البائع والمشترى".