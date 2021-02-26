شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشهر العقارى: القانون الجديد يستهدف راحة المواطن وحصر الملكيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، إن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل فى الشهر العقارى، مشيرا إلى أن العقود كان يتم تسجيلها فى الماضى خلال 3 سنوات، ومع التعديل الجديد لا يستغرق التسجيل أكثر من 30 يوما.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن اتجاه الدولة راحة المواطن وحصر الملكيات المسلجة، مواضحًا أننا لدينا فى جمهورية مصر العربية الكثير من من العقارات غير المسلجة بالشهر العقارى، بسبب وجود حلقات عرفية لنقل الملكية.

وتابع: "الهدف من قانون التسجيل بالشهر العقارى هو منع الازدواج بين المحاكم والشهر العقارى"، موضحًا أنه طبقا لأحكام القانون فإن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقارى، وليس الحصول على صحة التوقيع، وأن العقارات الغير مسجلة بالشهر العقاري ليس لها أثر قانوني سوى بين أفرادها "البائع والمشترى".