شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث أوجه التعاون ومناقشة طلبات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محافظ البحر الأحمر يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث أوجه التعاون ومناقشة طلبات المواطنين

التقى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، أعضاء مجلس النواب الجدد عن المحافظة، لبحث سبل التعاون، وحل مشاكل المواطنين، مؤكداً أنه سيلتقي بهم بشكل دوري.

عرض النواب خلال اللقاء العديد من مطالب المواطنين في مختلف القطاعات، واستعرضوا أبرزها، التي تتمثل في موقف مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، حيث أوضح لهم المحافظ أنه جار الإنتهاء من توصيل شبكات المياه والصرف الصحي بمدينة الغردقة بنسبة 95%.

وأوضح المحافظ للنواب أنه فيما يتعلق بطلبهم بتخفيض أسعار الورش التابعة لوزارة الأوقاف الموجودة بمنطقة الحرفيين بالغردقة، فهذا الأمر يخص وزارة الأوقاف، واستجاب المحافظ لطلب النواب بحل نقص المياه بمدينتي سفاجا والقصير، موضحاً أنه سيتم إقامة محطتى تحلية، واحدة لكل مدينة، بقدرة 20 ألف متر مكعب لكل محطة، مطالباً أعضاء النواب بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإعتماد المالي لتنفيذ المحطتين.

كما أوضح محافظ البحر الأحمر أنه فيما يتعلق بملف أراضى الشباب بالمدن فإنه جار مخاطبة مجلس الوزراء لتفويضه باستئناف التخصيص لأراضي الشباب، التي تبلغ 150 متر لكل قطعة، وفق نموذج وشكل محدد، ووعد محافظ البحر الأحمر بدراسة حل مشكلة قاطني عمارات «باتا» بالغردقة، ونقل ساكني عمارات الوفاء لمكان أفضل لتطوير المنطقة، مطالباً أعضاء مجلس النواب بتوعية المواطنين أنه سيتم نقلهم لمكان افضل.