شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يكافئ فريق طبي بسبب شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بصرف مكافأة مالية للفريق الطبي المشارك في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بوحدة طب الأسرة بمركز منشأة أبوعمر، وذلك لما لمسه من جهود مكثفة، ومظهر مشرف، إستعداد لتنفيذ الحملة القومية، وأيضاً التحضير الجيد لها والتدريب على خطة العمل بالحملة.

جاء ذلك أثناء زيارته للوحدة الصحية بمنشأة أبوعمر، مقدماً الشكر لمدير الإدارة الصحية بمنشأة أبوعمر، والفريق الطبي بالوحدة، متمنياً لهم مزيد من التفوق والإزدهار.

كان وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد قام بجولة ميدانية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بصان الحجر، ومنشأة أبوعمر، والحسينية، لمتابعة إستعدادات الفرق الطبية لحملة شلل الأطفال، والتي من المقرر إنطلاق فاعليتها الأحد المقبل.