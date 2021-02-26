شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنوفية : تنفيذ برنامج الموارد المائية وعلاقتها بتغير المناخ والتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية برنامج تدريبي بعنوان " الموارد المائية وعلاقتها بتغير المناخ والتنمية المستدامة" لعدد( 24 )متدرب بمشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك طبقا للخطة الإقليمية التى تنفذها الشركة القابضة على مستوى كافة الشركات التابعة.

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية على أهمية اعتماد التدريب عن بعد في الفترة الحالية لرفع كفاءة العاملين في البرامج التدريبية المتخصصة تنفيذا لسياسة الشركة القابضة في تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستخدام المنصات الرقمية، والتي تأتي ضمن تطبيق استراتيجية السياسة العامة للدولة.