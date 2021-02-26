شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب لدعم المحافظات المصنعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث الإعداد لإجراء زيارات ميدانية فى عدد من المحافظات المنتجة فى إطار مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة الخبراء المصريين بالخارج، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالت الوزيرة: «نسعى لتعظيم الاستفادة من خبرات أبناء مصر بالخارج - المشاركين فى النسخة السادسة من مؤتمرات مصر تستطيع والتى تحمل شعار (مصر تستطيع بالصناعة)- فى دعم ملف الصناعة المصرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وجاء الإعداد لزيارات ميدانية لعدد من المحافظات المنتجة والمُصنعة، ليصاحب الندوات الحوارية الاستباقية للمؤتمر، بهدف تشجيع المُصنعين والمنتجين فى المحافظات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بها، والترويج خارجيا للصناعات والحرف النادرة ذات الطابع المصرى».

وأوضحت النائبة غادة على: «نعمل على تضافر وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لدعم الصناعة المصرية فى إطار مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)، وجاء التفكير فى إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصنعة والمنتجة، انطلاقا من رؤية التنسيقية بضرورة العمل على دمج وتأهيل الشباب بالمناطق الحدودية»، مؤكدة أن التنسيقية نظمت مجموعة من ورش العمل لشباب وسيدات النوبة والصعيد لتدريبهم على المشروعات الصغيرة وخاصةً الحرفية منها، وكيفية تنفيذها بما يليق بالمنتج المصرى الحديث، وكيفية إدارة حملات التسويق ثم التصدير، وأيضًا تمثيل مصر فى الأسواق والمعارض الدولية.