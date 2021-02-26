شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تبدأ الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ اليوم، أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات، فى ظل إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وطالبت وزارة التعليم العالى، الطلاب، بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، ومن بينها ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف بحسب الجدول المعلن، وضرورة ارتداء الكمامة وعدم خلعها مطلقا طوال فترة وجود الطالب فى اللجنة بوجه خاص والجامعة بشكل عام، ولن يسمح للطالب بالدخول دونها مع اصطحاب كل طالب كافة الأدوات الشخصية والكتابية الخاصة به فى الامتحان، لأنه لن يسمح مطلقا بتبادل الأدوات بين الطلاب، ويتم التوقيع فى كشوف الحضور والغياب بالقلم الشخصى لكل طالب.

وقالت الوزارة إنه ينبغى المحافظة الدائمة على قواعد التباعد الاجتماعى، وتجنب المصافحة باليد والمعانقة بين الأصدقاء تماما، وضرورة إخطار الإدارة بأى أعراض أو تاريخ مرضى قبل السماح بدخول اللجان الخاصة بالعزل، والحرص الشديد على عدم خلع الكمامة طول فترة الامتحان، وعدم استعارة أو إعارة أى أدوات خاصة مطلقا، واستخدام أدوات التعقيم «الكحول» الخاصة بكل طالب، مع الخروج من اللجنة فرادى فور انتهاء الامتحان، من المخارج المخصصة لذلك، مع الحرص الشديد وتجنب ملامسة الأسطح تماما.

واستقبلت المدن الجامعية هذا العام طلبات تسكين الطلاب المغتربين إلكترونيًا فى إطار التحول الرقمى للجامعة، وتوفير وقت الطلاب ومجهودهم، وحفاظًا على سلامتهم فى ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مدن الجامعة تشهد حاليا المرحلة الثانية لاستكمال عمليات التطوير؛ والتى تشمل رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير شبكة إنترنت لاسلكى بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات ومدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الطالبات بالرعاية، وتركيب 2620 شاشة إضافية، إلى جانب 2150 شاشة تم تركيبها سابقًا مع استقبال المدن الجامعية للعائدين من الخارج الصيف الماضى، ليصل بذلك إجمالى عدد الشاشات بالغرف 4770 بالإضافة إلى تركيب ريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف للترفيه عن الطلاب فى أوقات فراغهم.

فيما أجرت جامعة حلوان، أول اختبار تجريبى للاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية، لأخذ المردود وتلافى أى مشكلات، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تخطو خطوات ثابتة نحو التحول الرقمى، فى نظم الامتحانات والتعلم الرقمى، وفقا لتوجهات القيادة السياسية، كذلك تعمل الجامعة على تدعيم كافة أساليب التحول الرقمى فى التعليم من خلال تهيئة البنية التحتية وتوفير كافة المتطلبات لتطوير العملية التعليمية.

وفى الإسكندرية، شهدت المدن الطلابية التابعة لجامعة الإسكندرية التزامًا تامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، اتساقاً مع خطة الجامعة فى مواجهة فيروس كورونا، حيث يتم ارتداء الكمامات للطلاب ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الجميع، وحرص الطلاب على ارتداء الكمامات، كما حرص كل طالب على استخدام سجادة الصلاة الخاصة به أثناء أداء صلاة الجمعة.

وفى جامعة بنها، قال الدكتور إبراهيم راجح، مدير الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بالجامعة، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف كليات الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع العلامات الاسترشادية وتوفير المطهرات ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم وبوابات التعقيم بالكليات، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية بالجامعة.

وأكد أنه تم التشديد على اتخاذ كافة سبل الحماية والأمان داخل الخيام ووضع خطط للإخلاء فى كافة الكليات وعمل محاكاة لها بمشاركة الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم المرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها.

وأشار إلى أنه تم تنظيم حملات توعية على مستوى الجامعة بتوجيهات من الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وتم إعداد ورقة عمل متعلقة بدور كل كلية فى اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، وإجراءات التعقيم والتطهير لجميع مواقع إجراء الامتحانات، وتم التشديد على ارتداء الكمامات لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة والتشديد على تحرير محاضر للمخالفين.

وأكدت الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب بالجامعة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وفى الأقصر، زار الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، المدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة للاطمئنان على حالة المبانى والمنشآت والاستعدادات والتجهيزات قبل إجراء الامتحانات، وبدء الفصل الدراسى الثانى.

وأكد ضرورة الاهتمام بنظافة المدن الجامعية وأماكن الإقامة وصالات الطعام وتوفير الرعاية الصحية للطلاب، واتباع كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا.