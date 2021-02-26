شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين من أسوان : توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفَّضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، زيارته لأسوان، مساء الخميس، وأكد على توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وخلال جولته، تفقد «المصيلحى» ومحافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، أعمال التطوير ورفع كفاءة مطحن وصومعة إدفو بتكلفة 60 مليون جنيه، بهدف تغطية احتياجات المواطنين بقرى إدفو من الدقيق البلدى المدعم سواء لأصحاب المخابز أو المستودعات، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للصومعة إلى 30 ألف طن، موزّعة على 6 خلايا تخزين. كما تفقد الوزير والمحافظ عدد من المشروعات، التي تسهم في توفير أرصدة غذائية كافية، في ظل اهتمام الدولة بتحقيق التوازن المطلوب في أسعار السلع وحماية المواطنين من جشع بعض التجار، ولاسيما بعد ميكنة جميع مخازن الجملة بإجمالى 699 مخزنًا.

وقال «المصيلحى» إن قدرة «مطحن إدفو» كانت 200 طن قمح في اليوم، وتم رفعها بعد التطوير لتصبح 300 طن يوميًا، بزيادة تصل إلى 50%، حيث يعمل المطحن حاليًا بنظام آلى دون تدخل عنصر بشرى، بداية من توريد القمح، مرورًا بجميع مراحله وطحنه حتى يخرج «دقيق» وتتم تعبئته أتوماتيكيًا، كما يجرى إنشاء «بانكر جديد» كمستودع كامل لزيادة السعة التخزينية في «صومعة إدفو»، حيث يستوعب كميات أكبر من سعة الصومعة ذاتها ليضيف سعة جديدة من 20 ألف طن إلى 25 ألفًا، لافتًا إلى أن «صوامع إدفو» لديها قدرة تخزينية تصل إلى 30 ألف طن تُستخدم كاحتياطى استراتيجى للمحافظة.