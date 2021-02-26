شكرا لقرائتكم خبر عن الانخفاض الكبير .. سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-2-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر سعر الذهب اليوم الجمعة 26-2-2021 في الانخفاض في السوق المحلية، وتجاوبًا للانخفاض العالمي في السعر في البورصات العالمية، وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب في البورصات العالمية وكانت الأسعار كما يلي:

هبط سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 24 بقيمة 15 جنيهًا من 888 في الصباح إلى 873 جنيهًا في المساء.

انخفض سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 بقيمة 14 جنيهًا من 777 في الصباح إلى 763 جنيهًا في المساء.

انحدر سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 18 بقيمة 13 جنيهًا من 666 في الصباح إلى 653 جنيهًا في المساء.

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 104 جنيهات من 6208 جنيهات في الصباح إلى 6104 جنيهات في المساء.

انحدار سعر الذهب عالميًّا

انخفضت أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية ووصل سعر الذهب نحو الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة إلى 1728.20 دولار بانخفاض عن سعر الذهب الافتتاحي في بداية تعاملات اليوم البالغ 1770.20 دولار، بانخفاض قدره 42 دولارًا تقريبًا.

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