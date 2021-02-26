شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تعافى 422 مصابًا بـ«كورونا» وتسجيل 589 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة، تعافى 422 مصابًا بفيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 139494 حالة.

وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل 589 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات التى يتم إجراؤها، فضلًا عن وفاة 46 حالة جديدة، مؤكدة أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بالفيروس، 180640 حالة، بينها 139494 حالة تم شفاؤها، و10541 وفاة. فى السياق ذاته، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ضبط مخالفى الإجراءات الاحترازية التى أقّرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار الفيروس، وقال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إنه تم تحرير 114 محضرًا لعدم ارتداء كمامات، وغلق عدد من المنشآت والمحال التجارية والأسواق.

وفى الشرقية، أشار المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحليه بـ«سنهوت»، تمكنت من فض سرادق فرح مقام بالمخالفة بقرية «ميت يزيد»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شنّت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم، حملة مكبرة لفض سرادق بقرية «صافور»، استعدادًا لإقامة فرح، كما تم فض جميع التجمعات وتفرقة المواطنين.

وأعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، تعافى 5 حالات، بعد التأكد من سلبية عيناتهم، ليرتفع إجمالى المتعافين فى المحافظة، لأكثر من 205 حالات، بينما سجّلت شمال سيناء، 8 حالات شفاء جديدة، دون تسجيل إصابات أو وفيات جديدة، وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن إجمالى الإصابات بلغ 312 حالة، بالإضافة إلى 107 وفيات على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى ارتفاع الشفاء إلى 1765 حالة، مع وجود حالتين فقط تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و65 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بالمحافظات كافة، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن «كورونا»، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، فضلًا عن تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين.