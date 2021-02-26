شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار سوهاج ويسلم مديره شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، بجولة تفقدية داخل مطار سوهاج الدولى، وذلك بعد زيارته لمطار الأقصر الدولى، أمس، وتسليم شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى (ACI) إلى مدير مطار سوهاج، ليصبح مطار سوهاج الدولى ثامن المطارات المصرية حصولا على هذه الشهادة.

وقد رافق وزير الطيران، خلال الزيارة، الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، وكان في استقبالهم الطيار عادل المحجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار هشام محمود فريد، مدير مطار سوهاج الدولي.

وجرى تسليم شهادة الاعتماد الصحى لمطار سوهاج بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة، وذلك في ضوء التعاون والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدنى والمجلس، لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لأبناء صعيد مصر.

وهنأ وزير الطيران، جميع العاملين داخل المطار، مشيدا بجهودهم المبذولة في الالتزام بتطبيق كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية، وفقًا للمعايير العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

وتفقد وزير الطيران- خلال الزيارة- صالتى السفر والوصول، وصالات كبار الزوار والتي تم الإنتهاء مؤخرًا من تطويرها، وكذا منطقة سيور الحقائب وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، وكاونترات الجوازات، والمبانى الإدارية والخدمية، كما تفقد مبنى المخازن الجديد والذى بدأت الأعمال الإنشائية به في مارس 2020، وتم الانتهاء منه في يناير الماضى 2021، وكذا مظلات ساحة انتظار وتوديع الركاب الجديدة، وتابع أيضًا أعمال تطوير البنية التحتية التي تمت بالمطار ومنها تحديث طلمبات مياه الشرب، وزيادة المساحات الخضراء بالمطار.

وقام الوزير بزيارة مبنى الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، ومبنى الأرصاد الجوية بالمطار، وتابع أعمال الصيانة الجارية ببرج المراقبة الجوية لرفع كفاءته، كما اطمأن على الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وكذا الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار من خلال تفعيل أنظمة المراقبة وكذا تأمين بوابات الدخول والخروج.

وأكد وزير الطيران المدنى على ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات العاملة من أجل الوصول لأعلى معدلات السلامة الجوية، وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل رفع الكفاءة التشغيلية لمطار سوهاج، الذي يعد من أهم المطارات الحيوية في مصر، والذى يخدم مخططات الدولة لجذب الاستثمارات، ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.