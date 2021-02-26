شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يكتب فصل النهاية في رحلة «طارق البشري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيَّب الموت المفكر والفقيه الدستورى، المستشار طارق البشرى، الجمعة، عن عمر يناهز 88 عامًا.

لـ«البشرى» رحلة فكرية ودستورية بارزة، إذ شغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة، وكان رئيسًا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لعدة سنوات، وكذا رئيس لجنة التعديلات الدستورية في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

في حى الحلمية بمدينة القاهرة، وُلد طارق عبدالفتاح سليم البشرى، في 1 نوفمبر 1933.

تخرج طارق البشرى في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953، عُيِّن بعدها في مجلس الدولة، واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

وتزوج من الكاتبة عايدة العزب موسى، وله ولدان، هما المستشار الدكتور عماد البشرى، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمهندس زياد البشرى.

تولى جده لأبيه سليم البشرى، شيخ السادة المالكية في مصر، شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبدالفتاح البشرى، رئيس محكمة الاستئناف، حتى وفاته سنة 1951، بالإضافة إلى عمه الأديب عبدالعزيز البشرى.

التحول إلى الفكر الإسلامى بدأ يطارد «البشرى»، عقب هزيمة 1967، وكانت البداية بمقال عنوانه «رحلة التجديد في التشريع الإسلامى».

مؤلفات «البشرى» عديدة ومتنوعة، ناقش من خلالها تاريخ الحركات السياسية في مصر، والأبعاد الوطنية بين المسلمين والأقباط، بالإضافة إلى دراسات مختلفة حول مفهوم الديمقراطية، كما شارك في وضع منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربى، من خلال ورقة بحثية عنوانها: «نحو وعى إسلامى بالتحديات المعاصرة»، صدرت سنة 1988، كما تناول العديد من الشخصيات السياسية، من بينها الزعيم الراحل سعد زغلول، فضلًا عن سلسلته الشهيرة بعنوان: «فى المسألة الإسلامية المعاصرة»، التي بدأ صدورها سنة 1996، وكان آخر مؤلفاته «نحو تيار أساسى للأمة»، صدر سنة 2011.