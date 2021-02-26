شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 250 ألف زيارة «طَرْق أبواب» بـ«2 كفاية» للمستفيدين من «تكافل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرًا مفصلًا عن نشاط مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل»، مؤكدة أنه رغم جائحة فيروس كورونا فإن المشروع مازال يقدم خدماته بفعالية للأسر المستفيدة سواء من خلال التوعية أو تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك لاستكمال تحقيق أهداف المشروع فى الحد من الزيادة السكانية، حيث تقوم المُثقِّفات المجتمعيات باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس خلال العمل.

وأكدت الوزيرة أنه خلال يناير الماضى بلغ عدد زيارات طَرْق الأبواب 249200 زيارة، من إجمالى 5306713 زيارة، مشددة على أن نسبة تحقيق المستهدف من الزيارات بلغت 115%، كما أن عدد السيدات المُحوَّلات إلى عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة وصل إلى 41642 سيدة من إجمالى 745782 سيدة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه خلال يناير الماضى وصل عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة إلى 5974 سيدة من إجمالى 107456 سيدة، خلال الفترة من أول يناير 2019 حتى نهاية يناير 2021.

من جانبها، أكدت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير المشروع، أن دور وزارة التضامن دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكانية، موضحة أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع، حيث تم فى هذا الصدد الانتهاء من تطوير وتجهيز 64 عيادة تنظيم أسرة وتزويدها بالقوى البشرية من أطباء وتمريض وتوفير الحافز المادى لهم. وتابعت «ديزيريه» أن المشروع ركز على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى فى معدلات الإنجاب، فى 10 محافظات بداية من الجيزة إلى الصعيد، بالإضافة إلى البحيرة، لافتةً إلى أن الأماكن الأعلى فى معدلات الإنجاب هى الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.

يُذكر أن «2 كفاية» يأتى ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغيير القيم الإنجابية السائدة. وتعاقدت الوزارة مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات الـ10 المستهدفة، حيث تم تدريب عدد من كوادرها لإدارة المشروع بالجمعيات وتدريب المتطوعات للعمل كمُثقِّفات مجتمعيات، كما تم افتتاح 64 عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريبًا نظريًا وعمليًا.