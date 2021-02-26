شكرا لقرائتكم خبر عن ٩ رحلات بالون طائر تزين سماء الأقصر تقل ١٣٠ سائح أجنبي ومصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقلعت، اليوم الجمعة، ٩ رحلات بالون على فترتين الأولى على متنها ١٣٠ سائحا مصريا وأجنبيا، من مطار البالون بالبر الغربى، لمشاهدة الآثار والمعابد الأثرية ونهر النيل والطبيعة الخلابة المتاخمة لجبال المنطقة من ارتفاع يزيد على ٤٥٠ الف متر، وذلك لتنشيط السياحة باعتبارها من أهم رحلات المغامرة حول العالم.

ووفقا لمطار البالون الطائر، تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل شدة لحماية الأفواج السياحية والعاملين بالبالون من العدوى بفيروس كورونا، وفقا للقواعد المنظمة بأن تحمل البالون الواحد من ١٥ إلى ٢٠ شخص فقط أي ٥٠% من سعة الرحلة الواحدة.

وكانت شركات البالون في الأقصر، تلقت مؤخرا قرارا يتضمن إعادة تشغيل البالون وعودة الرحلات من جديد، بعد أن وضعت سلطات الطيران المدنى، عددا من الإجراءات الاحترازية تتعلق بإجراءات التعقيم وارتداء الكمامات، والعمل بطاقة 50% من الطاقة الاستيعابية والالتزام والتباعد الإجتماعي تماما.