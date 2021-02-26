شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق امتحانات «التيرم الأول» بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى، إلكترونيًا داخل المدارس، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى اللغة العربية والأحياء، كما يؤدى طلاب التعليم الفنى الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويؤدى غدا، طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان إلكترونيًا داخل المدرسة فى مادتى اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، أما طلاب الصف الرابع الابتدائى فيؤدون الامتحانات بشكل مجمع متعدد التخصصات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يحق لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المتواجدين خارج البلاد ومسجلين بالمدارس المصرية، ولمن استلم الأكواد الخاصة بالامتحان واسم المستخدم والمرور، الدخول على منصة الامتحان من خارج البلاد، ويجب على الطلاب التواصل مع المدارس الخاصة بهم وإخطارهم بالموقف للسماح بدخولهم الامتحان الإلكترونى.

وأعلنت الوزارة أنه لمن يتعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول والثانى الثانوى، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعوق الامتحان أو بسبب التواجد خارج البلاد ويتم اعتمادها، سيعاد الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم. وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية فى الامتحانات الإلكترونية استخدام خاصية تقسيم الشاشة للاطلاع على الكتب -pdf- والمصادر المتاحة، لأن الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.

وأضاف «شوقى»، فى تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «لن نستخدم منصة local وممكن فقط استخدام WiFi فى المدرسة أو الشريحة للدخول إلى شبكة الإنترنت». وأوضح أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية باصطحاب كتاب الوزارة الأصلى أو صورة منه ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به - وليس ملاحظات أخرى- وغير مسموح اصطحاب كتب خارجية أو ملازم. وأكد أنه لا تغيير فى طبيعة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مشيرا إلى أنه منذ بدء الامتحانات فى 2018، نفذنا امتحانا تجريبيا للطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى وليس هناك جديد فى طبيعة الامتحان يقتضى نماذج جديدة من الأساس وبالتالى هذا المطلب غير منطقى.

وتعقد الامتحانات مجمعة متعددة التخصصات فى المواد الأساسية خلال الفترة من الأحد 28 فبراير وحتى الأحد 7 مارس للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وللصفين الأول والثانى الثانوى العام فى الفترة من 27 فبراير وحتى 11 مارس.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى إلكترونياً بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز الحاسب اللوحى - تابلت- وورقى لباقى الفئات طبقًا للجدول الوارد من الوزارة، عدا طلاب الدمج التعليمى يتم اختبارهم ورقيا طبقا للمعمول به، والتنبيه على الطلاب باستلام أكواد الجلسات الامتحانية الخاصة بهم من خلال موقع التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم للامتحانات، والتأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالب.

كما يتم التنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع فى كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية على أن يقوم مسؤول وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونياً من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.

فى سياق متصل، قال مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن جميع مدارس المديرية مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع الطلاب.

وأضاف أنه عند ظهور أية أعراض مرضية على أحد الطلاب يعرض على الزائرة الصحية التى تقوم بتحرير تقرير طبى لتأجيل امتحانه للفصل الدراسى الثانى، ولا يسمح له بتأدية الامتحانات حفاظا على الصحة العامة لجميع الطلاب.

وأوضح حمدى السيد إسماعيل، مدير عام التعليم الفنى، أن مدارس التعليم الفنى بالجيزة جاهزة ومستعدة لأداء الامتحانات خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 11 مارس.

وتم عقد اجتماع لموجهى العموم والموجهين ومديرى إدارات التعليم الفنى بالمديرية والإدارات التعليمية، والتكليف بوضع الامتحانات مع التنبيه على مراعاة الضوابط اللازمة عند وضع الامتحانات أن تكون متوازنة وتتناسب مع جميع الطلاب وآلا يزيد زمن الامتحان على ساعة واحدة لكل مادة، ولا يتعدى الـ3 ساعات، كما تم التأكيد من جاهزية المدارس واستعدادها لإجراء الامتحانات.

وتم التنبيه على واضعى الامتحانات بتسليم الامتحانات فى أظرف مغلقة ومع كل امتحان نموذج الإجابة الخاص بة فى مظروف مغلق، ومراعاة الضوابط والنواحى الأمنية التى تضمن سلامة الطباعة وعدم تسريب الامتحانات على مسؤوليتهم.

كما تم وضع جدول امتحانات لجميع المدارس الفنية وفصول الخدمات الملحقة بها بكل فرع من فروع التعليم الفنى لمراحل النقل المختلفة، مع مراعاة ظروف كل مدرسة على أن يتم تعليق الجدول بمكان واضح لجميع الطلبة مع تحديد وقت كل مادة.

فيما أنهت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، ففى الدقهلية، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الانتهاء من الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول، بالتنسيق مع مديريتى الصحة والأمن. وقال على عبدالرؤوف، وكيل الوزارة، إن جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات بمراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير جميع الفصول والمعامل بالمدارس، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسؤولين بالإدارات الصحية لتوفير زائرة صحية بكل مدرسة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات، على مدار 24 ساعة، وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأى واقعة فورًا.

وفى القليوبية، شددت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والتأكيد على الالتزام بتنفيذ التعليمات وسرعة إزالة أى سلبيات أو معوقات تعوق سير أعمال الامتحانات.

وفى الشرقية، أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم التشديد على مديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب.

وفى المنوفية، قال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تقرر أن يكون اليوم يوم عمل رسمى بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها والالتزام ببدء الدوام الرسمى، لحين الانتهاء من كافة أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى.