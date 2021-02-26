شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الإسكندرية : فحص وعلاج 1282 مريضًا في قافلة صحية بأبيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية أبيس الثامنة بالظهير الريفى للإسكندرية.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية أن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والجلدية والأسنان ، وشارك فيها 47 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، لافتا أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالى المنطقة.

وأوضح، أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1282 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 35 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى.

من جانبه قال الدكتور ممدوح الجمبل، منسق القوافل العلاجية في الإسكندرية أنه تم إجراء 358 تحليلا طبيبا و 19 أشعة بالموجات فوق الصوتية ، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 800 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات أهمها الوقاية من مرض كورونا المستجد وأهمية الرضاعة الطبيعية ، ووسائل تنظيم الأسرة.