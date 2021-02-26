شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة : دخول المواطنين مجانًا لمنطقتين أثريتين بسوهاج حتى نهاية مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، السماح بدخول المواطنين مجانا لمنطقتي معبدأتريبس بنجع الشيخ حمد بمركز سوهاج، ومقابر الحواويش بمركز أخميم حتى نهاية شهر مارس 2021، بمناسبة افتتاح أعمال ترميم وتطويرالمنطقتين.

جاء ذلك اليوم بمناسبة افتتاح الوزير أعمال ترميم وتطوير المنطقتين بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، ويمني البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، وإيمان زيدان، مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية.

وقال الوزير، إنه سيتم كذلك فتح الزيارات الإرشادية بالمجان لطلاب المدارس والجامعات وذوى الهمم، مع التأكيد على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية وضوابط السلامة الصحية خلال الزيارة، من ارتداء الكمامة داخل المواقع الأثرية، وألا تزيد مجموعة الزيارة عن 20 شخصا، مؤكدا على اهتمام الوزارة بتطوير كافة المواقع الأثرية بمحافظة سوهاج، وكذلك كافة المحافظات المصرية، بما يساهم في تحسين تجربة الزائرين والسائحين، والحفاظ على الآثار المصرية، وتنمية الوعي السياحي والأثري لأهلها.

وقال العنانى إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تشجيع الرحلات النيلية الطويلة بين الأقصر وأسوان، لكي تتضمن زيارة محافظات سوهاج، والمنيا، وقنا، وغيرها من محافظات الصعيد.