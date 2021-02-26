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الكنيسة الإنجيلية ببنها تطلق مبادرة (جيش مصر البرتقالي) لدعم عمال النظافة

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الكنيسة الإنجيلية ببنها، برعاية القس ٱميل أنور صليب راعى الكنيسة، مبادرة جديدة تحت عنوان (جيش مصر البرتقالي).

وقال القس أميل أنور صليب، إن المبادرة اطلقتها الكنيسة لدعم عمال النظافة، وتسهيل عملهم، من خلال عمل حملة توعوية للتركيز على احترامهم كإنسان، وتقديم الطرق الصحيحة لوضع القمامة، مشيرا إلى أن المبادرة تأتى فى إطار نهج الكنيسة التى تنظر إلى الإنسان كإنسان، و ان يترجم الدين إلى عمل، وأن الكل يحتاج إلى الحب والتقدير والمجتمع الصحي يجب أن يوفره الكل للكل، والإيمان ليس عقائد نظرية فقط بل سلوك عملي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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