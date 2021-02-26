شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التنمية المتكاملة تتابع مبادرة حياة كريمة بإدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة التنمية المتكاملة بمركز إدفو برئاسة العميد محمد البنا رئيس المركز اجتماعا لمتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة على مستوى قرى المركز بالكامل بحضور نواب مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة إدفو والقيادات الشعبية باللجنة المشكلة من قبل الوحدة المحلية.

وتمت مناقشة مقترح إنشاء مبانى الخدمات المتكاملة بالقرى والجارى إعداده لرفعه ضمن خطة حياة كريمة، وكذلك تذليل كافة المعوقات لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

كما تم الاتفاق على أن يكون الاجتماع بصفة دورية لمناقشة كافة المستجدات وكذلك تمت مناقشة ما تم إسناده من مشروعات الصرف الصحى والمدارس التي تم طرحها وجارٍ التجهيز للعمل بها أو تم العمل بها فعليا، كما تم طرح مشروعات مياه الشرب والمحطات التي تمت معاينتها ورفعها للجهات المختصة للحصول على الموافقات الفنية المطلوبة.