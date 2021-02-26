شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يشارك في تشييع جنازة مراقب صحي توفي أثناء تأدية عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية اليوم الجمعة في تشييع جنازة عبدالسلام عبدالحميد عبدالكريم، المراقب الصحي بالإدارة الصحية بأبوحماد، وذلك بمسقط رأسه بمدينة أبوحماد، والذي وافته المنية، صباح اليوم، أثناء تأدية عمله بمكتب الصحة بأبوحماد.

قدم وكيل الوزارة واجب العزاء لأهل المتوفى، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.