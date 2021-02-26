شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يفتتح مشروع تطوير «مقابر الحواويش» الأثرية في سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح، اليوم، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، مشروع ترميم وتطوير منطقة «مقابر الحواويش» الأثرية بمركز أخميم، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، وذلك في ضوء حرص الوزارة على الحفاظ على المواقع الأثرية، وفتح أماكن جديدة للزيارة، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وقال وزير السياحة والآثار خلال الافتتاح الذي حضره الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، ويمني البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، وإيمان زيدان، مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، إنه تم تنفيذ هذه الأعمال التي استمرت قرابة عامين بالتعاون مع المحافظة، متمثلة في مشروع التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر والذي قام بتمويل الأعمال الإنشائية للمشروع عن طريق البنك الدولي، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به سوهاج من جانب الدولة المصرية، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018 متحف سوهاج القومي والذى تكلف 70 مليون جنيه بعد حوالي ٢٩ عاما من وضع حجر الأساس له، كما تم خلال الفترة الماضية ترميم وإفتتاح عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، منها مشروع تطوير الخدمات السياحية بمعبدأبيدوس، ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبدالأوزيريون، وترميم تمثال الملك رمسيس الثاني بالمتحف المفتوح بأخميم.

وأوضح العنانى، أنه تم تزويد منطقة مقابر الحواويش ضمن مشروع التطوير بالعديد من الخدمات، منها وضع كاميرات مراقبة، ولوحات إرشادية، وإنشاء مبني زوار، وكافتيريا، وعدد من البازارات، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وتعريفية.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال ترميم منطقة «مقابر الحواويش» تضمنت، عمل سلالم للمقابر، وتنظيف وترميم النقوش والجداريات الموجودة بها، كما تم تمهيد الطريق إلى الجبانة الصخرية، عبارة عن درج من الحجر الرملي المناسب للطبيعة الأثرية، بالإضافة إلى عمل سور حول المنطقة الأثرية بالكامل، وتمهيد مسار الزيارة، وتزويد بعض الخدمات منها مبنى خدمات محاط بسور كبير يحتوى على ساحة انتظار سيارات، وكافيتيريا، ومكتب بيع التذاكر، ومركز زوار، ومقر إداري.

وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير "مقابر الحواويش" الأثرية بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير "مقابر الحواويش" الأثرية بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير "مقابر الحواويش" الأثرية بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير "مقابر الحواويش" الأثرية بسوهاج

وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير "مقابر الحواويش" الأثرية بسوهاج