شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوزع شتلات الخضروات والفاكهة مجانًا على المزارعين بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شتلات الخضروات والفاكهة مجانًا على المزارعين بجنوب سيناء، وذلك اليوم الجمعة، خلال افتتاح وحدة مركز الصحراء لأقلمة الشتلات وتقديم الدعم الفني للمزارعين بمدينة الطور، يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات من وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء .

وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء في جنوب سيناء، إن وحدة أقلمة الشتلات أقيمت على مساحة 2000 متر مربع، ومنزرعة بشتلات للخضروات خضر وبذور لخضروات الخيار والكوسة والبطيخ والكانتلوب، وسيجري توفير البذور المطلوبة والتي تتناسب مع الموسم الزراعي وطبيعة التربة والظروف الجوية السائدة بمنطقة الزراعة.

وأضاف أن المزرعة تتضمن شتلات لأشجار الزيتون والموالح والمانجو والعنب، إضافة إلى توفير بعض أنواع أشجار الفاكهة التي تتماشى مع الظروف الجوية لكل مدينة من مدن المحافظة. كما تتضمن شتلات طبية وعطرية مثل النعناع والمريمية والحبق، والروزمارى، والزعتر، والكركدية، والحشيشة، والليمون، بجانب شتلات الزينة مثل الكينوكاربس، ومصدات رياح والفيكس ناتدا، وأصناف أخرى تتماشى مع طبيعة التربة والظروف الجوية، وتخضع لبرنامج تقسية لتتلاءم مع طبيعة الظروف الجوية السائدة.

وأكد أن الإنتاجية النباتية المتوقعة من المزرعة تصل إلى 100 ألف شتلة سنويًا من أنواع الخضر والنباتات الطبية والعطرية المختلفة،و 50 ألف شتلة سنويًا من أنواع أشجار الفاكهة والزينة، وجرى اختيار أنواع الزراعات بالوحدة طبقًا لما يزرعه المجتمعات المحلية بالمحافظة، مع تطبيق المعايير العلمية لإنتاج شتلة خالية من الأمراض لتلافى دخول أي أفات أو مسببات مرضية من خارج المحافظة. وأشار إلى أن وحدة أقلمة الشتلات ‏تقدم أيضًا الدعم الفني لجميع الممارسات الزراعية الجيدة مثل (الزراعة، المكافحة التسميد، الرى وغيرها)، من خلال الفريق البحثي المكلف من قبل مركز بحوث الصحراء للإشراف على الوحدة.