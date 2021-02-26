شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ «المبادرة الرئاسية» في 27 قرية بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مبادرة «حياة كريمة» لتطوير 27 قرية بمحافظة الدقهلية، بتكلفة قيمتها 3 مليارات جنيه، ويستفيد من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، 500 ألف نسمة يعيشون بتلك القرى وينتهى التنفيذ فى 2021.

وأنهت اللجان المختصة بمحافظة الدقهلية و«حياة كريمة»، اختيار القرى الأكثر احتياجا، ووقع الاختيار على 27 قرية بمركزى شربين والمطرية، وهى قرى: «أبوجلال والأحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج، وكفور أبوزاهر والأطرش والترعة الجديد والترعة القديم والحاج شربينى والحطبة والدبوسى والشيخ عطية والوكالة ومنشأة ناصر ويوسف ومحلة انجاق، بالإضافة لقرية أولاد صبور بمركز المطرية».

وحددت اللجان احتياجات كل قرية بعد مناقشات مع المجتمع المدنى والاستماع لرؤية أهالى القرى، وفقا لاحتياجاتهم لوضع أولويات فى تنفيذ الاحتياجات الملحة أولا، خاصة أن تلك القرى تم اختيارها ضمن المبادرة وفق دراسات توضح القرى الأكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها.

وعقدت منال الغندور، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ومسؤول الإشراف على تنفيذ المبادرة، عدة اجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور قيادات المحافظة ومديرى مديريات الخدمات، لمتابعة الإجراءات التنفيذية والأعمال الجارية لتنفيذ المبادرة، كما تم التأكيد على أهمية تضافر جهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتدقيق البيانات المطلوبة والمتعلقة بالمشروعات المقرر تنفيذها فى إطار المبادرة، وكذا التشديد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال التطوير للقرى خلال عام 2021.

وأعلنت المحافظة أنه سيتم تنفيذ وتطوير مشروعات بالقرى المشار إليها فى قطاعات المرافق، لتشمل مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتليفونات والكهرباء، إضافة إلى الرصف للطرق الداخلية والطرق الرابطة، فضلا عن دخول الغاز الطبيعى لأول مرة بتلك المناطق مع تنفيذ مشروعات اجتماعية فى مجال التعليم والصحة والإسعاف والشباب والرياضة والطب البيطرى. وأنهت المحافظة الإجراءات الفنية والإدارية والمقايسات الخاصة بمشروعات المبادرة، مشددة على المتابعة أولا بأول لكافة مراحل العمل وجميع التفاصيل المتعلقة بجهود الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق، منذ الإعلان عن تنفيذ المبادرة فى نطاق محافظة الدقهلية، وذلك للتعامل الفورى وإزالة أى معوقات طارئة. وشهد مركز شربين اصطفاف عشرات المعدات المشاركة فى تنفيذ المبادرة للبدء الفورى فى العمل بمشاركة قيادات الجيش الثانى الميدانى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستقبل أهالى المركز المعدات بالزغاريد وسادت حالة من السعادة بين أهالى القرى، مؤكدين أنها المرة الأولى التى تشهد فيها قراهم أعمال تطوير منذ سنوات طويلة.

وقال علاء عبدالرازق، من أهالى مركز شربين: «الرئيس عبدالفتاح السيسى ينقل الريف المصرى نقلة نوعية بجانب اهتمامه بالمدن وبناء المدن الجديدة، ولأول مرة فى تاريخ مصر تكون هناك مبادرات لتنمية وتطوير الريف المصرى، والقرى التى اختارتها المبادرة تحتاج فعلا للعديد من الخدمات».

وشهدت قرية أولاد صبور عدة أعمال ضمن المبادرة منها تسليم الوحدة الصحية بالقرية ماكينة الفرم والتخلص النهائى من النفايات الطبية، وتعمل الماكينة على فرم النفايات الطبية ليتم التخلص منها نهائيا ولا يمكن مطلقا إعادة استخدمها مرة أخرى، حرصا على صحة وحياة المواطنين، وتصل سعة الماكينة فى الدورة إلى 70 كيلو فى وقت من 30 إلى 40 دقيقة.

وتسلمت الجهة الشاغلة لمبنى مركز الرعاية الأولية «الوحدة الصحية» للقرية، وذلك ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة»، لاستكمال التجهيزات والأجهزة الطبية والأثاث، حيث سبق تنفيذ أعمال المبادرة بالقرية بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمات فى مجالات رصف الطرق والصحة والبيئة والتعليم والبنية التحتية، وشملت مشروعات المبادرة تطوير وتجهيز وحدة صحية لمواطنى القرية ورصف الطريق الترابى المؤدى لوحدة طب الأسرة وإحلال وتجديد الكوبرى الرابط بين القرية ووحدة طب الأسرة، إضافة إلى رفع كفاءة بعض المنازل فى إطار توفير سكن كريم مع تنفيذ قوافل خدمات طبية لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين وقوافل بيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية.