شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة زويل تحيي ذكري عالم نوبل بافتتاح المجمع الإداري والثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن ذكرى ميلاد العالم الكبير أحمد زويل والتي توافق٢٦ فبراير من كل عام تتزامن هذا السنة مع استعداد المدينة لاستلام المجمع الاداري والثقافي الكبير بعد إنتهاء تشطيبه وفي اطار الانتهاء من المرحلة الثانية من هذا المشروع العلمي الطموح الذي توليه الدولة المصرية أهمية بالغة.

وسوف تقيم المدينة احتفالية كبرى في هذه المناسبة في غضون أسابيع قليلة في إطار حرص أسرة مدينة زويل من طلاب وباحثين وعاملين على الاستمرار في نهجهم نحو تحقيق حلم العالم الراحل أحمد زويل مؤسس هذه المدينة العلمية الفريدة التي خطت خطوات كبيرة في مجال البحث العلمي لتمثل مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية قاطرة للنهوض بالبحث العلمي والاقتصاد والانتاج القومي من خلال إيجاد حلول لكثير من قضايا المجتمع في مجالات الطاقة والصحة والبيئة وغيرها.