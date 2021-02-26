شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أساقفة يترأسون صلوات ترقية 3 رهبان مرشحين للأسقفية لدرجة قمص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس 5 أساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طقس ترقية 3 رهبان مرشحين للأسقفية لدرجة القمصية.

وفى أول يوم من صيام نينوى، تمت صلوات قداس سيامة الآباء المرشحين للاسقفية القس زوسيما المحرقي، والقس ثاؤفيلس المحرقي لرتبة القمصية، وشارك في صلوات السيامة، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، الأنبا غبريال أسقف بني سويف، الأنبا ميخائيل الأسقف العام لحدائق القبة، الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق.

وفى 14 فبراير الجاري، تمت رسامة 3 قساوسة إلى رتبة القمصية بدير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون وهم، القس اكسيوس الصموئيلى، والقس ابونا يوساب الصموئيلى، والمرشح لدرجة الأسقفية القس سيداروس الصموئيلى.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسات رسامة وتجليس أساقفة جدد، فى يومى السبت والأحد 6-7 مارس المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعد هذه المرة هى الـ 11 التى يترأس فيها البابا تواضروس الثاني، رسامات وتجليس الأساقفة منذ توليه الكرسى البطريركى عام 2012، فمنذ هذا العام حتى 2019 ترأس هذه الصلوات 10 مرات، لتكون طفرة فى تاريخ الكنيسة القطبية فى عدد الرسامات تواكبا مع زيادة أعداد الأقباط والمناطق المخدومة؛ والرسامة أو السيامة هى صلوات وضع اليد على أى من الرهبان بعد اختياره لرتبة الأسقفية، وبعدها بفترة يكون التجليس على الإيبارشية.