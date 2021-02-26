شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الأمم المتحدة تدرج «حياة كريمة» ضمن مشروعات المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غداً السبت العديد من القضايا والتقارير، أبرزها إدراج الأمم المتحدة مبادرة «حياة كريمة» ضمن مشروعات المنظمة، وتشديد الرئيس السيسي على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في شرق القاهرة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في الخليج 365 أيضاً الرئيس يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور وشبكة الكبارى الجديدة بشرق القاهرة

السيسى يشدد على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة فى شرق القاهرة بأكملها وربطها بمناطق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة

«بلومبرج» تشيد بالمشروعات التنموية فى مصر:الرئيس السيسى يقود عملية كبرى لإصلاح البنية التحتية

الوكالة الأمريكية: القاهرة نجحت فى عبور حالة ركود التجارة العالمية بسبب كورونا.. وبلوغ دخل قناة السويس 27.4 مليار دولار إنجاز غير مسبوق

الأمم المتحدة تدرج «حياة كريمة» ضمن مشروعات المنظمة

تنسيقية شباب الأحزاب تشيد بدور الدولة فى تطوير القرى وتؤكد تعاونها مع فرق المبادرة.. وأعضاء اللجان المجتمعية: لم نكن نحلم بتخطيط مشروعاتنا بأيدينا.. والقليوبية تنتظر تطوير معيشة 557 ألف مواطن

لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات لتأهيل الترع.. الانتهاء من تبطين 7 آلاف كيلومتر من الترع منتصف عام 2022

توصيل الغاز إلى أكثر من 12 مليون وحدة سكنية

وزير البترول: مصر تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030

انطلاق امتحانات نصف العام بالمدارس والجامعات اليوم.. المدارس تسمح للطالب باصطحاب الكتاب الورقى للجنة وتحذر من حيازة المحمول والغش.. ودرجات التيرم الأول تضاف لتقييم التيرم الثاني وبدء امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية

بدء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات وامتحانات التيرم الأول.. الدراسة بنظام التعليم الهجين.. يومان حضور لطلاب الكليات النظرية و 3_ 4 أيام للكليات العملية

«الصحة» تعلن انكسار الموجة الثانية من كورونا فى البلاد

"الضرائب": 59 ألف ممول استفادوا من إعفاءات قانون التجاوز

أسبوع تشريعى مكثف بمجلس النواب لمناقشة 5 مشروعات قوانين أبرزها إنشاء البوابة المصرية للعمرة





«بايدن» خامس رئيس يوجه بضرب المنطقة.. ردود فعل متباينة على الضربة الأمريكية فى سوريا