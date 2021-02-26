بداية من غدٍ السبت.. إدخال قطارات روسية جديدة على 9 خطوط بحري وقبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت السكة الحديد تعديل تركيب 9 قطارات على الوجهين البحري والقبلي، في إطار خطة وزارة النقل المتمثلة في تحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد، بهدف توفير سبل الراحة والأمان وتيسيرًا على الجمهور بما يتوافق مع رغباتهم.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلي، اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021.

وجاءت القطارات المعدلة كالتالي:

- تعديل قطار 164 إكسبريس "الإسكندرية / أسوان" ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلًا من عربات ثانية عادية.

- تعديل قطار 163 "أسوان / الإسكندرية" ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلًا من عربات ثانية عادية.

- تعديل قطار 375 ركاب "الزقازيق / المنصورة" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 380 ركاب "المنصورة / بلبيس / القاهرة" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 389 "القاهرة / الزقازيق" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 226 ركاب "الزقازيق / طنطا" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من ثالثة عادية.

- تعديل قطار 229 ركاب "طنطا / الزقازيق" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 234 ركاب "الزقازيق / طنطا" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 239 ركاب "طنطا / الزقازيق" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من عربات ثالثة عادية.