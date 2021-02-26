"شق وجهه نصفين".. شاب ينهي حياة خاله أثناء نومه بسبب الشك القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جريمة قتل مؤسفة لعب الشك الدور الرئيسي فيها. غافل شاب عشريني خاله أثناء نومه وعاجله بضربة قاتلة بفأس لم يستطع الأطباء إنقاذه ليلقى حتفه.

تفاصيل تلك الجريمة تعود إلى تلقي اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة باستقبال مستشفى الشيخ زايد جثة شخص يبلغ من العمر 33 سنة بها آثار اعتداء بآلة حادث بمقدمة الوجه.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث ترأسه العقيد محمد عرفان مفتش فرقة شمال أكتوبر.

تحريات المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر، توصلت إلى أن الضحية يتولى شؤون مزرعة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز منشأة القناطر، ويعمل رفقته عدد أقاربه بينهم ابن شقيقته "23 سنة".

الخال متزوج ولديه طفلان، وتتردد زوجته عليه بالمزرعة بين الحين والآخر، لكنها تقيم في الصعيد.

مؤخرا تسرب الشك إلى الخال بشأن وجود علاقة غير شرعية بين زوحته وابن أخته، الأمر الذي تنامى إلى مسامع الأخير فقرر التخلص من خاله.

يوم الواقعة انتهز المتهم نوم خاله ليلا، وأحضر فأسا وعاجله بـ "ضربة موت في وشه قسمه نصين"، كما سجلت المعاينة، وانصرف بعدها ظنا بوفاته إلا أن باقي العمال نقلوه المستشفى وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب مهند زاهر معاون مباحث منشأة القناطر، من ضبط المتهم الذي أقر بجريمته، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.