شكرا لقرائتكم خبر عن «عام 2021 كله خير».. أهالى قرى «حياة كريمة» بسوهاج يشكرون «السيسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أهالى 181 قرية بمحافظة سوهاج، (تشملها المبادرة الرئاسية، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية)، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيهاته بتطوير قراهم، ودعمها بمشروعات البنية الأساسية، من مياه شرب نقية، وصرف صحى، وكهرباء، وغاز طبيعى، فضلا عن إقامة مبان ومشروعات خدمية فى مختلف القطاعات، مؤكدين أن ما يحدث الآن لم يكن متوقعا بالنسبة لهم، فهو مطلب قديم منذ سنوات طويلة، وحلم أصبح حقيقة، فقد جعلت المبادرة من عام 2021 عام خير على المحافظة.

وأكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أهمية المبادرة، وأن ما سيحدث من خلالها من مشروعات وتطوير فى قرى المحافظة استثناء يتطلب إجراءات استثنائية، لافتا إلى أنه ترأس 4 اجتماعات موسعة لمناقشة المخطط التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية بالمحافظة، بحضور نائبه الدكتور أحمد سامى القاضى، واللواء عصام الدين الليثى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبوالعزم، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة، ووكلاء وزارات الإسكان، والزراعة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وممثلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، والغاز، والاتصالات، والكهرباء، والطرق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والحماية المدنية.

وأضاف «الفقى» أن المبادرة تعد فرصة تاريخية غير مسبوقة للمحافظة، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، مع تعاون جميع الجهات المعنية من أجل إنجاز هذا المشروع العظيم، لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة لصالح المواطن السوهاجى.

وقال المحافظ: «نحن أمام مسؤولية تاريخية وطفرة كبيرة لتغيير الوضع إلى أعلى مستوى داخل المحافظة، وإن هذا المشروع القومى يعد أولوية قصوى، خلال المرحلة الراهنة، وأنه لا مجال للتهاون أو التقصير، ولابد من انتهاز الفرصة للخروج من المبادرة بأكبر قدر ممكن من المكاسب لأهالى سوهاج»، لافتا إلى ضرورة التواصل المباشر مع سكان القرى المستهدفة، بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية، وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، ما يوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً.

نائب محافظ سوهاج يتفقد المشروعات المقترحة بقرى المبادرة

وقال المحافظ إنه وجه بتذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ المبادرة، على أن تقوم الجهات المالكة للمشروعات بعمل التراخيص اللازمة لبدء التنفيذ، وعمل التنسيقات لدخول المرافق من «مياه شرب، وصرف صحى، وكهرباء، وغاز»، بالإضافة إلى إعداد الرسومات الهندسية للمنشآت، ومقترح المقايسات التفصيلية للمشروعات، كل فى تخصصه حسب الرسومات والنماذج المطلوب تنفيذها، مشددا على ضرورة العمل الفورى لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات، والانتهاء من جميع الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة، حتى ينعم أهالى المحافظة بما يتحقق من إنجازات.

وقال الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، أنه جرى تنفيذ اصطفاف بمدينة سوهاج الجديدة للمعدات، واللوادر، والمركبات، المشاركة فى تطوير القرى بحضور العقيد أسامة رشاد، المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز، والمدن، والأحياء، حيث جرى اصطفاف 210 من المعدات والمركبات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم التأكيد على الجاهزية التامة للمعدات، وأهمية تفهم العناصر البشرية العاملة عليها لمهام عملهم أثناء تنفيذ الأعمال.

وأكد «القاضى» أن المبادرة تعد فرصة تاريخية لتطوير قرى المحافظات؛ خاصة محافظة سوهاج، مشددا على عدم التهاون فى تنفيذ مشروعات التطوير، وعمل القطاعات والجهات المشاركة بروح الفريق، وتعاون كافة الجهات المعنية لانتهاز الفرصة، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لصالح أهالى وأبناء المحافظة.

وقال شريف أبوسحلى، مسؤول ملف المبادرة بمحافظة سوهاج، إنه يجرى حوارات مجتمعية مع أهالى القرى المستهدفة لمناقشة احتياجاتهم والمشروعات التى تتطلبها قراهم، لإدراجها ضمن المبادرة، فضلا عن إجراء لقاءات مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، لمناقشة مقترحاتهم بشأن خدمات دوائرهم وضمها للمبادرة، لافتا إلى أنه يتولى حصر الأراضى المقترحة لإقامة المشروعات، مع إعداد خطة لأعمال التطوير بقرى كل مركز تمهيدا لاعتمادها.

وأضاف «أبوسحلى» أنه من المقرر تطوير جميع القرى المستهدفة وعددها 181 قرية فى 8 مراكز بالمحافظة، تشمل 34 قرية بمركز طما، و29 قرية بمركز البلينا، و27 قرية بمركز جرجا، و23 قرية بمركز المنشاة، و23 قرية بمركز المراغة، و21 قرية بمركز دارالسلام، و14 قرية بمركز ساقلتة، و10 قرى بمركز العسيرات.

وأشار المحافظ إلى بدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ المبادرة، بتشكيل لجان للتنقل بين القرى المستهدفة، وإجراء مسح ومقايسات بالتكلفة، ورسوم هندسية للمشروعات المقترحة، بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتعاون مع شركات مقاولات على قدر كبير من الكفاءة والجدية، فضلا عن التعاون مع الهيئات والشركات الحكومية التى تتبعها المشروعات المنفذة، مثل الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة الأبنية التعليمية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الكهرباء، وشركة الغاز، والشركة المصرية للاتصالات.

اجتماع تطوير القرى

وذكر أبوسحلى أنه من المقرر تنفيذ المشروعات المستهدفة، خلال عام فقط، ابتداء من شهر يناير، حتى ديسمبر 2021، لافتا إلى بدء العمل فى مشروعات البنية الأساسية المتوقفة فى عدد من القرى المستهدفة، واستكمال شبكات الصرف الصحى، وتغيير شبكات ومواسير مياه الشرب القديمة، وتوصيل الغاز، ومد خطوط الكهرباء، لافتا إلى تواصل الحوار المجتمعى مع الأهالى من خلال رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى لإضافة أى مشروعات جديدة تطلبها القرى، فضلا عن التوسع فى تنفيذ مشروع «سكن كريم» لتطوير منازل الأسر الأكثر احتياجا، وإعادة تأهيلها بسقفها بالخشب، ودهانها وتطويرها، وتوصيل المياه، والكهرباء لها، وإقامة دورات مياه مطورة بها.

وقال شريف حسين، رئيس مركز ومدينة ساقلتة: «المبادرة تستهدف 14 قرية بالمركز، وجميعها سيتم استكمال مشروعات البنية الأساسية فيها، من مد خطوط وشبكات الصرف الصحى، واستكمال محطات الرفع لتشغيل خدمة الصرف الصحى بالقرى، واستبدال خطوط وشبكات مياه الشرب القديمة، ومد الشبكات للمنازل الواقعة على أطراف القرى، وإحلال وتجديد شبكات وأسلاك الكهرباء المتهالكة، ورفع قدرة المحولات، وتوصيل خطوط التليفونات، ومد شبكات الغاز الطبيعى داخل القرى، ورصف الطرق عقب الانتهاء من المشروعات».

وأضاف «حسين» أن المبادرة تشمل إقامة مدارس، ووحدات صحية، وبيطرية، ومكاتب بريد، ووحدات شؤون اجتماعية، وتطوير القائم من المشروعات وتجديده، وتدبيش وتطوير الترع، ورفع كفاءة شبكات الرى، لافتا إلى الانتهاء من خطة المشروعات المقرر إقامتها بالقرى المستهدفة، بالتنسيق مع المديريات والهيئات التى تتبعها المشروعات، فضلا عن تكليف رؤساء القرى بالمرور على القرى المستهدفة، والتواصل مع الأهالى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من مشروعات يمكن إضافتها لتنفيذها بالمبادرة.

وقال أهالى قرية الحديقة، مركز طما، إحدى القرى المستهدفة بالمبادرة، إن القرية أصبحت خلية نحل لإنجاز مشروع الصرف الصحى، الذى بدأ تنفيذه وتوقف منذ 13 سنة، لافتين إلى أنهم، لأول مرة، يشاهدون دخول معدات الرفع والحفر العملاقة إلى قريتهم من أجل استكمال محطة الرفع الخاصة بمشروع الصرف الصحى، فضلا عن تنفيذ أعمال التغطية للترعة المارة بالقرية.

وأضاف الأهالى: «ما يحدث الآن فى قريتنا حلم لم نكن نتخيل حدوثه بهذه الصورة يوما ما، واضح جدا أمامنا كم الأموال الضخمة التى تنفق على تنفيذ المشروعات التى تتم بوتيرة متسارعة، ففى شهر واحد جرى تغيير كافة خطوط مياه الشرب القديمة بالقرية، وتركيب مواسير جديدة، وتوصيل خطوط التليفونات لرفع كفاءة شبكات الإنترنت، وبعده على الفور بدأت أعمال الحفر لتركيب مواسير الصرف الصحى الضخمة بشوارع القرية، وفى نفس الوقت بدأت أعمال التغطية فى الترعة المارة بالقرية وتحويلها إلى صرف مغطى».

وتابع الأهالى: «لأول مرة المسؤولين يمروا فى القرية ويسألوا الأهالى عن المشروعات اللى بيطلبوها واللى ممكن الحكومة تنفذها، لا نصدق ما يحدث، ما يحدث بالنسبة لنا خيال، هذه المشروعات الضخمة، بخلاف أنها تخدم قريتنا لكنها وفرت فرص عمل لكثير من بسطاء القرية، حيث طلب المقاولون عمالا لحفر الخطوط لمد الشبكات، وعينوا خفراء من أبناء القرية بعقود لحراسة مواد ومهمات تنفيذ المشروعات، من مواسير، وأخشاب، ومواد بناء».

وقال حسن محمد حسن، عامل بالقرية، «هذه المشروعات وش الخير بالنسبة لى وأسرتى، فقد طلبنى مقاول المشروع للعمل خفير حراسة طوال مدة تنفيذ المشروع بالقرية، ولم أصدق نفسى عندما طلب بطاقتى من أجل التوقيع على عقد معه خفير حراسة براتب 3 آلاف جنيه شهريا طوال مدة تنفيذ المشروع، ما يحدث الآن خير لم يكن أحد من أهالى القرية يتوقعه أو يحلم به، شكرا للرئيس السيسى».